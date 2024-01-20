Пріоритетне завдання росіян - витіснити ЗСУ із лівого берега Дніпра, - Міноборони Британії

Українські підрозділи, які утримують позиції в цьому регіоні, зіткнулися з логістичними проблемами.

Російські окупаційні війська намагаються вибити українські підрозділи з лівобережжя Дніпра. Для загарбників це - пріоритетне завдання, вважає британське Міноборони.

Попри велику перевагу російське угрупування "Днепр" зазнає невдач.

Водночас українські підрозділи, які утримують позиції в згаданому регіоні, зіткнулися з логістичними проблемами.

Британці вважають, що причиною провалу штурмів росіян на лівобережжі є погана підготовка і координація, що обмежує їхні наступальні можливості.

Міноборони Британії додало, що у наступні тижні росіяни продовжать наступ у районі Кринок попри значні втрати.