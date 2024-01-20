Пріоритетне завдання росіян - витіснити ЗСУ із лівого берега Дніпра, - Міноборони Британії

Російські окупаційні війська намагаються вибити українські підрозділи з лівобережжя Дніпра. Для загарбників це - пріоритетне завдання, вважає британське Міноборони.
Попри велику перевагу російське угрупування "Днепр" зазнає невдач.
Водночас українські підрозділи, які утримують позиції в згаданому регіоні, зіткнулися з логістичними проблемами.
Британці вважають, що причиною провалу штурмів росіян на лівобережжі є погана підготовка і координація, що обмежує їхні наступальні можливості.
Міноборони Британії додало, що у наступні тижні росіяни продовжать наступ у районі Кринок попри значні втрати.
- Генштаб ЗСУ у зведенні 19 січня повідомляв про дев'ять безуспішних штурмів росіянами наших позицій на лівому березі Дніпра.
- Торік у листопаді стало відомо, що українські морпіхи в результаті серії успішних дій закріпилися на декількох плацдармах на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Російські окупанти під час боїв зазнали значних втрат.