Росіяни 9 разів безуспішно штурмували українські позиції на лівобережжі Дніпра, - Генштаб

Упродовж доби росіяни здійснили 9 безуспішних штурмів позицій українських військ на лівобережжі Дніпра.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом протягом доби на фронті відбулись 87 бойових зіткнень. Ворог завдав 1 ракетний та 16 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ уразили два артилерійські засоби окупантів.

Ситуація на фронті станом на 18.00 19 січня така: