​Росіяни обстріляли житлові будинки в Херсоні, загинула жителька

Поранений також 16-річний хлопець.

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Російські окупанти вдарили по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, внаслідок атаки у своїй квартирі загинула 50-річна жінка.

Також уламкові поранення отримав 16-річний хлопець. Його шпиталізували до лікарні.