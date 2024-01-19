​Росіяни обстріляли житлові будинки в Херсоні, загинула жителька

Російські окупанти вдарили по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона.
Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, внаслідок атаки у своїй квартирі загинула 50-річна жінка.
Також уламкові поранення отримав 16-річний хлопець. Його шпиталізували до лікарні.
- Як відомо, Херсон і область зазнають майже щоденних атак з боку росіян, які все ще утримують лівобережжя річки Дніпро. Захисники закріпилися там на деяких плацдармах і прагнуть відсунути ворога якомога далі. Росіяни намагаються вибити їх із цих позицій. Тривають запеклі бої.
- За минулу добу, 18 січня, загарбники здійснили 67 обстрілів Херсонської області, випустивши 413 снарядів з мінометів, артилерії, ракетних систем залпового вогню, танків та БпЛА. Троє людей були поранені.