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​Росіяни обстріляли житлові будинки в Херсоні, загинула жителька

Поранений також 16-річний хлопець.

​Росіяни обстріляли житлові будинки в Херсоні, загинула жителька
Внаслідок обстрілу Херсона загинула 50-річна жінка
Фото: Telegram/Олександр Прокудін

Російські окупанти вдарили по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, внаслідок атаки у своїй квартирі загинула 50-річна жінка. 

Також уламкові поранення отримав 16-річний хлопець. Його шпиталізували до лікарні.

  • Як відомо, Херсон і область зазнають майже щоденних атак з боку росіян, які все ще утримують лівобережжя річки Дніпро. Захисники закріпилися там на деяких плацдармах і прагнуть відсунути ворога якомога далі. Росіяни намагаються вибити їх із цих позицій. Тривають запеклі бої.
  • За минулу добу, 18 січня, загарбники здійснили 67 обстрілів Херсонської області, випустивши 413 снарядів з мінометів, артилерії, ракетних систем залпового вогню, танків та БпЛА. Троє людей були поранені.
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