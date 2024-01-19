У ДБР пояснили суму застави Мазепі в 700 млн: через його матеріальний стан і можливість переховуватися

Також слідчі намагаються довести його причетність до заволодіння землею вартістю більш ніж у мільярд гривень.

Державне бюро розслідувань стверджує, що український інвестиційний бізнесмен, засновник Concord Capital Ігор Мазепа та інші підозрювані намагалися заволодіти 300 га землі вартістю понад 1 млрд гривень.

Слідчі намагаються довести їхню причетність. Про це речниця ДБР Татьяна Сапьян повідомила в ефірі телемарафону.

"Наразі слідчі проводять розслідування, аби довести причетність фігурантів кримінального провадження до заволодіння 300 га земель орієнтованою вартістю понад 1 млрд гривень", – сказала вона.

Ігор Мазепа і його брат Юрій та ще декілька людей отримали підозри в заволодінні землями Київської ГЕС у 7 гектарів на суму 7 млн гривень. При цьому прокуратура клопоче про заставу для Ігоря Мазепи в 700 млн гривень, а для Юрія Мазепи – в 500 млн.

У ДБР кажуть, що така сума визначена через "матеріальний стан підозрюваних". Також у ДБР додали, що Ігоря Мазепу затримали на спробі виїхати з України. Компанії Мазепи кажуть, що він їхав на Економічний форум у Давосі, де мав заплановані зустрічі щодо інвестицій у його криворізький цементний завод. Слідчі ж вважають, що він намагався ухилитися від затримання.

"Слідство запропонувало для розгляду суду утримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 700 млн гривень та 500 млн гривень. Бралися до уваги матеріальний стан підозрюваних, їхні можливості переховуватися від слідства", – сказала радниця ДБР.

Сьогодні Печерський райсуд обирає Ігорю Мазепі запобіжний захід. Він у суді сказав, що купив землю, через яку відкрито провадження, на вторинному ринку, і ні в кого не було щодо цього претензій, пише NV.

"Претензії до земельних ділянок, які я придбав на вторинному ринку, не було в жодного державного орану – реєстраторів, нотаріусів, земельного кадастру. Однак саме я вчинив злочин тим, що придбав землю на вторинному ринку", – сказав він.

Хто такий Ігор Мазепа і що йому інкримінують

Ігор Олександрович Мазепа (народився у Києві 2 серпня 1976 р.) – український бізнесмен та громадський діяч. Є засновником та генеральним директором інвестиційної компанії Concorde Capital. Ігор Мазепа входив до складу наглядової ради ПАТ "Укрсоцбанк" з 10 листопада 2016 року по 14 серпня 2018 року. Мазепа є інвестором у мережу клінік "Добробут", котеджне містечко Goodlife Park (саме воно розташоване поблизу ГЕС) і комплексу Shelest, у магазин MakeUp, бурштиновий бізнес і криворізький цементний завод.

18 січня на об'єктах Cocorde Capital почалися обшуки. У компанії стверджують, що слідчі дії відбувалися без ухвали суду, в бізнес-центрі вибили двері. "Забирають усі документи, що не стосуються справи, а пов'язані з усіма напрямами бізнес-активності Ігоря Мазепи. Вилучено особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах", – йшлося в коментарі Concorde Capital.

Самого Ігоря Мазепу того ж дня затримали на україно-польському кордоні, на переході Шегині. Компанія заявила, що він раніше часто виїжджав за кордон у робочих і волонтерських справах, а про нинішній виїзд повідомив слідчих і правоохоронні органи, оскільки нібито мав відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі.

Окрім Мазепи і його брата затримали ще двох учасників схеми. За даними слідства, засновник інвестиційної компанії, його брат та інші учасники злочинної організації, використовуючи корупційні зв’язки у державних органах, незаконно заволоділи землями водного фонду, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС.

Ще в липні 2023 Офіс генерального прокурора і ДБР повідомили, що викрили керівників та учасників злочинної організації, які завдяки корупційним зв'язкам у державних органах заволоділи землями із дамбами Київської ГЕС. За даними слідства, у складі організації діяли "відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їх помічники, юристи, архітектори, землевпорядники та інші кваліфіковані спеціалісти". Учасники оборудки використали прогалини в правовому статусі ділянок. Землі оформлювали як сільгосппризначення, що дозволяло виділяти їх громадянам України. Інші учасники підшукували через соціальні мережі "підставних осіб", які за гроші погоджувались підписати документи щодо виділення їм землі у приватну власність. Більшість з них були студентами столичних навчальних закладів, які були введені в оману та погодилися на пропозицію через скрутне матеріальне становище.

Фото: ДБР У ДБР пояснили, що інкримінують Ігорю Мазепі

29 листопада 2023 викрили та затримали учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС.

До злочинної організації входило майже два десятки фігурантів. Серед них відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів. Мазепі ж підозру оголосили лише в січні. Concord Capital пов'язує справу проти її засновника із тим, що він протидіяв тиску правоохоронців на бізнес.