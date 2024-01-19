Окупанти збільшили активність бойової авіації та кількість штурмових і наступальних дій, – Тарнавський

Водночас на Таврійському напрямку загальні втрати ворога минулої доби склали 431 особу та 42 одиниці військової техніки.

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Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський повідомив, що російські окупанти збільшили активність бойової авіації та кількість штурмових і наступальних дій.

В операційній зоні ОСУВ “Таврія” ворог завдав 56 авіаційних ударів, провів 68 бойових зіткнень та здійснив 665 артобстрілів.

Загальні втрати ворога минулої доби склали 431 особу та 42 одиниці військової техніки. Зокрема, 4 танки, 8 ББМ, 1 засіб ППО, 10 БпЛА, 18 автомобілів, 1 одиницю спецтехніки. Окрім того наші воїни знищили 3 склади боєприпасів противника.