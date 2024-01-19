Щомісяця у лабораторіях виробляли понад 80 кг наркотиків та психотропів на більше ніж 40 млн грн.

Служба безпеки та Національна поліція запобігли масштабній контрабанді важких наркотиків та психотропів до країн Євросоюзу та Близького Сходу.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, у результаті спецоперації спільно з Департаментом боротьби з наркозлочинністю у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Черкаській та Сумській областях нейтралізовано злочинну організацію, яка виготовляла та збувала промислові обсяги амфетаміну, α-PVP, мефедрону та канабісу.

У ході одночасних оперативних заходів ліквідовано п'ять нарколабораторій і затримано 19 учасників угруповання.

Фото: СБУ СБУ затримали 19 членів банди, яка виробляла наркотики

Крім заборонених речовин у зловмисників вилучено автомат Калашникова, снайперську гвинтівку з глушником, бойові гранати Ф-1 та РГО, а також понад 1,5 тис. набоїв до стрілецької зброї.

За даними слідства, щомісяця фігуранти виробляли понад 80 кг наркотиків та психотропів на більше ніж 40 млн грн.

Фото: СБУ СБУ викрила 5 нарколабораторій, в яких щомісяця виробляли до 80 кг наркотиків та психотропів

Готовий "товар" учасники угруповання збували двома каналами: перший – був орієнтований на замовників з різних регіонів України, інший – працював на зарубіжних наркодилерів.

Для замаскованого переправлення "продукції" за кордон зловмисники ховали його у міжнародних посилках під виглядом косметики або сантехнічних виробів.

Під час оперативних дій "на гарячому" затримано трьох організаторів банди, які намагались відправити іноземним спільникам партію α-PVP.

Також під час майже 90 обшуків за місцями виготовлення, зберігання і збуту наркотиків і психотропів, а також у помешканнях та автомобілях фігурантів, виявили:

майже 200 кг наркотичних речовин, а саме α-PVР, мефедрону, амфетаміну та канабісу, а також прекурсорів

обладнання для виготовлення та фасування "товару"

чорнові записи з даними про наркотрафік та клієнтів

"виручку" у розмірі понад 2 млн у гривневому еквіваленті.

Фото: СБУ Щомісяця у нарколабораторіях виробляли "товару" на більше ніж 40 млн грн

Наразі затриманим повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до наркобізнесу.