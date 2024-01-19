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СБУ і Нацпол ліквідували 5 нарколабораторій, які працювали на торговців психотропами з Близького Сходу та ЄС

Щомісяця у лабораторіях виробляли понад 80 кг наркотиків та психотропів на більше ніж 40 млн грн.

СБУ і Нацпол ліквідували 5 нарколабораторій, які працювали на торговців психотропами з Близького Сходу та ЄС
Організація збувала промислові обсяги амфетаміну, α-PVP, мефедрону та канабісу
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція запобігли масштабній контрабанді важких наркотиків та психотропів до країн Євросоюзу та Близького Сходу.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, у результаті спецоперації спільно з Департаментом боротьби з наркозлочинністю у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Черкаській та Сумській областях нейтралізовано злочинну організацію, яка виготовляла та збувала промислові обсяги амфетаміну, α-PVP, мефедрону та канабісу.

У ході одночасних оперативних заходів ліквідовано п'ять нарколабораторій і затримано 19 учасників угруповання.

СБУ затримали 19 членів банди, яка виробляла наркотики
Фото: СБУ
СБУ затримали 19 членів банди, яка виробляла наркотики

Крім заборонених речовин у зловмисників вилучено автомат Калашникова, снайперську гвинтівку з глушником, бойові гранати Ф-1 та РГО, а також понад 1,5 тис. набоїв до стрілецької зброї.

За даними слідства, щомісяця фігуранти виробляли понад 80 кг наркотиків та психотропів на більше ніж 40 млн грн.

СБУ викрила 5 нарколабораторій, в яких щомісяця виробляли до 80 кг наркотиків та психотропів
Фото: СБУ
СБУ викрила 5 нарколабораторій, в яких щомісяця виробляли до 80 кг наркотиків та психотропів

Готовий "товар" учасники угруповання збували двома каналами: перший – був орієнтований на замовників з різних регіонів України, інший – працював на зарубіжних наркодилерів.

Для замаскованого переправлення "продукції" за кордон зловмисники ховали його у міжнародних посилках під виглядом косметики або сантехнічних виробів.

Під час оперативних дій "на гарячому" затримано трьох організаторів банди, які намагались відправити іноземним спільникам партію α-PVP.

Також під час майже 90 обшуків за місцями виготовлення, зберігання і збуту наркотиків і психотропів, а також у помешканнях та автомобілях фігурантів, виявили:

  • майже 200 кг наркотичних речовин, а саме α-PVР, мефедрону, амфетаміну та канабісу, а також прекурсорів
  • обладнання для виготовлення та фасування "товару"
  • чорнові записи з даними про наркотрафік та клієнтів
  • "виручку" у розмірі понад 2 млн у гривневому еквіваленті.

Щомісяця у нарколабораторіях виробляли &quot;товару&quot; на більше ніж 40 млн грн
Фото: СБУ
Щомісяця у нарколабораторіях виробляли "товару" на більше ніж 40 млн грн
Наразі затриманим повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до наркобізнесу.

  • На початку січня у Запорізькій області викрили групу наркоторговців і вилучили партію наркотиків на 55 млн грн. Слідство встановило, що зловмисники налагодили на території області наркобізнес із реалізації метадону, канабісу та PVP. Продавали заборонені речовини жителям регіону та інших областей України.
  • З початку повномасштабної війни СБУ знешкодила понад 60 злочинних угруповань, які планували перетворити Україну на транзитера наркотиків до ЄС. У злочинців вилучили забороненого товару на майже 2 млрд гривень. Всі наркоугрупування займалися контрабандою важких наркотиків до Євросоюзу через Україну і намагалися перетворити Україну на державу-транзитера наркотиків до ЄС.
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