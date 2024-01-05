У Запорізькій області вилучили партію наркотиків на 55 млн грн

Дохід від продажу сягав до мільйона гривень на місяць.

У Запорізькій області викрили групу наркоторговців і вилучили партію наркотиків на 55 млн грн.

Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

Слідство встановило, що зловмисники налагодили на території області наркобізнес із реалізації метадону, канабісу та PVP. Для зберігання придбаної партії наркотиків вони використовували гаражне приміщення. Продавали заборонені речовини жителям регіону та інших областей України.

За попередніми даними, дохід від продажу наркотиків щомісяця складав понад мільйон гривень.

За результатами обшуків за місцем мешкання наркоділків, їх автівок і гаражу у Запоріжжі виявили і вилучили 36,5 кг метадону, 5,5 кг ймовірно психотропної речовини «PVP», 2 кг канабісу елітних сортів, грошові кошти, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, електронні ваги, зіппакети тощо.

Орієнтовна вартість вилучених наркотичних засобів та психотропної речовини за цінами «чорного ринку» становить 55 млн грн.

Чотирьом учасникам групи, двох з яких затримали на підставі ст. 208 КПК України, повідомили про підозру за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).

Наразі вирішують питання щодо обрання всім підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.