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Лубінець заявив про "страшні наслідки" указу Путіна про присвоєння українським дітям громадянства Росії

"В один момент може так статися, що жодної української дитини в РФ не залишиться, адже всі вони упродовж наступних 3 місяців можуть стати росіянами", - наголосив Уповноважений ВР.

Лубінець заявив про "страшні наслідки" указу Путіна про присвоєння українським дітям громадянства Росії
Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

Російський диктатор Володимир Путін видав наказ про присвоєння українським дітям громадянства Росії. Наслідки такого кроку можуть бути страшними.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбусдмана, у документі зазначено, що діти-сироти і діти, які залишилися без батьківського піклування, які є громадянами України, можуть отримати громадянство РФ за особистим рішенням Путіна без врахування всіх або окремих вимог федерального законодавства. 

При цьому заяву про вступ у таке громадянство можуть подати керівники російських організацій, в яку влаштовано під нагляд дитину. 

"При заповненні анкети, навіть не зазначається інформація про місце проживання заявника, його контактні дані, а лише адреса та контакти за місцем роботи такого заявника, який може зникнути в будь-який момент. Вважаю, що присвоєння дітям громадянства РФ робиться для того, щоб депортованих українських дітей “юридично” не залишилось на їхній території", - зазначив Лубінець.

Омбудсман додав, що в такому випадку за депортованих українських дітей, які наразі перебувають у російських закладах чи в російських сім’ях під опікою, можуть подати заяви про вступ до громадянства російські громадяни, які Путін буде задовольняти без будь-яких вимог. 

"Ми розуміємо страшні наслідки таких дій, адже наступним кроком після отримання ними “громадянства” РФ буде усиновлення дітей вже як росіян, а за цим - зміна їхніх персональних даних. В один момент може так статися, що жодної української дитини в РФ не залишиться, адже всі вони упродовж наступних 3 місяців можуть стати росіянами", - наголосив Уповноважений ВР.

Лубінець зазначив, що буде вживати всі необхідні заходи "для реагування як всередині країни, так і на міжнародній арені", бо "переведення дітей з однієї національної групи в іншу, безумовно, якої є надання примусового громадянства дітям, є однією з ознак геноциду".

  • Кількість маленьких українців, розлучених із сім'ями та вивезеним до Росії, невідома. Водночас самі росіяни говорили, що "евакуювали" понад 324 000 дітей. Поки що Україні вдалося повернути лише декілька сотень.
  • За даними Центру національного спротиву, лише за осінь 2023-го ворог вивіз до РФ 10 тисяч українських дітей на “оздоровлення”.
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