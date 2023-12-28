За осінь ворог вивіз до РФ 10 тисяч українських дітей на “оздоровлення”, – ЦНС

Дітей вивозять у дитячі табори, де піддають пропаганді й нерідко взагалі не повертають додому офіційним опікунам.

Центр національного спротиву повідомив, що лише за минулу осінь окупанти вивезли на “оздоровлення” 10 тисяч українських дітей.

“Дітей вивозять у дитячі табори, де піддають пропаганді й нерідко взагалі не повертають додому офіційним опікунам. З кожного регіону був план щодо 2,5 тисяч дітей. Направлення на “оздоровлення” видають лікарі, яких завезли з РФ”, – повідомляє спротив.

Зазначається, що кричущим випадком стала смерть дитини у поїзді Тюмень-Адлер, яка повертались з “оздоровлення”. Всіх дітей перевозили в жахливих умовах, а перед цим вакцинували російською вакциною від грипу. В результаті понад 100 дітей потрапили у лікарню.

Раніше уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни взяли на військовий облік всіх депортованих українських підлітків. Водночас фактично усі українські діти, які наразі перебувають в окупації, отримали паспорти РФ.