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За осінь ворог вивіз до РФ 10 тисяч українських дітей на “оздоровлення”, – ЦНС

Дітей вивозять у дитячі табори, де піддають пропаганді й нерідко взагалі не повертають додому офіційним опікунам.

За осінь ворог вивіз до РФ 10 тисяч українських дітей на “оздоровлення”, – ЦНС
Фото: Центр національного спротиву

Центр національного спротиву повідомив, що лише за минулу осінь окупанти вивезли на “оздоровлення” 10 тисяч українських дітей.

“Дітей вивозять у дитячі табори, де піддають пропаганді й нерідко взагалі не повертають додому офіційним опікунам. З кожного регіону був план щодо 2,5 тисяч дітей. Направлення на “оздоровлення” видають лікарі, яких завезли з РФ”, – повідомляє спротив.

Зазначається, що кричущим випадком стала смерть дитини у поїзді Тюмень-Адлер, яка повертались з “оздоровлення”. Всіх дітей перевозили в жахливих умовах, а перед цим вакцинували російською вакциною від грипу. В результаті понад 100 дітей потрапили у лікарню.

Раніше уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни взяли на військовий облік всіх депортованих українських підлітків. Водночас фактично усі українські діти, які наразі перебувають в окупації, отримали паспорти РФ.

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