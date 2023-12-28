Головне за ніч та ранок четверга, 28 грудня: понад 30 відбитих штурмів під Авдіївкою, підрив цивільного судна в Чорному морі

У ніч на 28 грудня російські окупанти атакували Україну вісьмома БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарська, що в Росії.

"Сім безпілотників було збито винищувальною авіацією, підрозділами ЗРВ, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України", – повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Сили ППО працювали в межах Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 56 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав ракетного та 77 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили дев'ять атак ворога біля Синьківки та східніше Іванівки Харківської області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони минулої доби відбили 15 атак східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 17 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили три атаки.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили три атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 28 грудня – в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу на фронті російська окупаційна армія втратила близько 920 осіб, 27 танків, 42 бронемашини, 15 артсистем. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 28.12.23 орієнтовно склали близько 356670.

Про інші втрати противника – в новині.

На ворожій міні в Чорному морі підірвалося цивільне судно під прапором Панами. Двоє моряків поранені.

Балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів. Унаслідок підриву судно втратило хід й керування, на верхній палубі виникла пожежа, повідомили Сили оборони півдня і ДПСУ.

"Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині. Катери Морохорони ДПСУ та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт. Одному пораненому моряку надано допомогу на місці, іншого – доправили до найближчої лікарні. Його стан задовільний", – йдеться у повідомленні прикордонників.

До судна спрямовані буксири для зняття з мілини і доставки в порт.

У Київській області з 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року посилюють контрдиверсійні та безпекові заходи.

Як повідомили у Київській ОВА, рішення ухвалено на раді оборони Київщини. Заходи проводитимуть за участі СБУ, Нацполіції, Нацгвардії та 114 окремої бригади тероборони.

Також на Київщині збільшується кількість блокпостів. Перевірці підлягатимуть місця скупчення людей: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо.

У ОВА зазначають, що така робота сприятиме і розшуковим заходам. За даними поліції, через здійснення кримінальних та адмінправопорушень в розшуку перебувають понад 11 тис. осіб.

Тому просять кожного жителя Київщини, гостей області з розумінням ставитися до безпекових заходів та можливої зупинки транспорту на блокпостах. Жителям та гостям області нагадують про необхідність при собі мати документи, які посвідчують особу.

Також закликають бути пильними і повідомляти правоохоронців про людей, які роблять фото чи відеофіксацію об’єктів оборонної чи критичної інфраструктури.

До цього у Київській області три дні тривали безпекові навчання, які передбачали розгортання блокпостів та перевірку документів.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!