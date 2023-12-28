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У Києві просіла частина стіни дитсадка. Ймовірно, через порушення норм під час будівництва укриття

Правоохоронці відкрили провадження.

У Києві просіла частина стіни дитсадка. Ймовірно, через порушення норм під час будівництва укриття
Фото: КМВА

Київська міська військова адміністрація повідомила, що в одному з дошкільних навчальних закладів Шевченківського району сталася аварія. 

За попередньою інформацією, просіла частина стіни будівлі садочку. Зараз триває обстеження закладу фахівцями, щоб об’єктивно встановити реальні масштаби пошкоджень та згодом спланувати строки відновлення. 

Зазначається, що в цьому дитячому садочку будувалося укриття. Ймовірно, підрядна організація порушила будівельні норми, які могли і призвести до таких наслідків. Остаточно причини, які призвели до аварії, з’ясують слідчі районного управління поліції. Правоохоронці вже відкрили провадження. 

  • Минулого тижня в укритті однієї зі шкіл Києва трапилася аварія під час повітряної тривоги. Зірвало вентиль батареї опалення, внаслідок чого обвалився сегмент підвісної стелі. 
  • Очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін доручив начальнику КМВА Сергієві Попку провести службову перевірку та інспекцію стану інженерних мереж в усіх укриттях Києва.
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