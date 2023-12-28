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Росія намагається масштабувати та прискорити підготовку молодших офіцерів через великі втрати на війні, – ГУР

Тих, хто пройшов прискорену підготовку та отримав первинне офіцерське звання, одразу відправляють на фронт.

Росія намагається масштабувати та прискорити підготовку молодших офіцерів через великі втрати на війні, – ГУР
Ілюстративне фото: похорон окупанта
Фото: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що військове керівництво держави-агресора Росії намагається масштабувати навчання молодших лейтенантів та скоротити терміни відповідних вишколів. 

Таке рішення Москви зумовлене серйозними втратами молодшого офіцерського складу російської окупаційної армії під час війни проти України. 

Тих, хто пройшов прискорену підготовку та отримав первинне офіцерське звання, одразу відправляють на фронт. 

Також відомство повідомило, що з метою продовження інтенсивних бойових дій у 2024 році Росія також намагається посилити боєздатність штурмових підрозділів, куди, зокрема, зганяють чоловіків із окупованих територій України. 

Крім того, через “завдану Україною поразку на Чорному морі” росіян планують на 2024 рік підготувати спецгрупи для вчинення диверсійних атак та провокацій на території вільних українських областей на півдні.

Нагадаємо, 26 грудня вночі Сили оборони знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Під час ракетної атаки по кораблю “Новочеркаськ” на ньому могли перебувати 77 моряків. Наразі 33 моряки вважаються зниклими безвісти.

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