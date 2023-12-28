Росія тримає два носії "Калібрів" у Середземному морі, – ВМС

Росія тримає у Чорному морі 6 кораблів. В Азовському морі ворожі судна поки що відсутні.
"В Середземному морі 3 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 16 ракет", – інформують Військово-морські сили ЗСУ.
Також, за даними ВМС, за добу в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 7 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря - 13 суден з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
У ВМС наголошують, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
- Нещодавно Повітряні сили знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Місцеві в соцмережах писали, що корабель вибухнув у порту Феодосії близько 3 ночі. Окупанти традиційно заявляли про "роботу ППО". Рух кримським мостом перекривали.
- Згодом повідомили, що з бухти Феодосії "втекли" два російські кораблі. Ймовірно, йдеться про один військовий корабель і один військовий катер ЧФ Росії.