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Росіяни здійснили за день 20 обстрілів Сумщини

Всього за день у області пролунало 84 вибухи.

Росіяни здійснили за день 20 обстрілів Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 27 грудня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська та Середино-Будська громади Сумської області

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА. 

Всього протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів Сумської області, зафіксовано 84 вибухи.  

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Зокрема, Білопільську громаду росіяни обстріляли з АГС, кулемету, мінометів, артилерії та вдарили FPV дронами-камікадзе. 

Великописарівську, Хотінську, Зноб-Новгородську громади армія РФ атакувала з мінометів. 

По Краснопільській громаді окупанти ударили з мінометів та артилерії, по Есманьській з РСЗВ, а по Середино-Будській - з АГС.

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