Росіяни здійснили за день 20 обстрілів Сумщини

Всього за день у області пролунало 84 вибухи.

Сьогодні, 27 грудня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів Сумської області, зафіксовано 84 вибухи.

Зокрема, Білопільську громаду росіяни обстріляли з АГС, кулемету, мінометів, артилерії та вдарили FPV дронами-камікадзе.

Великописарівську, Хотінську, Зноб-Новгородську громади армія РФ атакувала з мінометів.

По Краснопільській громаді окупанти ударили з мінометів та артилерії, по Есманьській з РСЗВ, а по Середино-Будській - з АГС.