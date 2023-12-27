Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
Валерій Залужний: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити бойові дії"
Валерій Залужний: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити бойові дії"
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Знаю, як йому зі мною незручно
Знаю, як йому зі мною незручно
ППО України і чорні дні російських ПКС
ППО України і чорні дні російських ПКС
Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію (оновлено)
Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію (оновлено)
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
ГоловнаСуспільствоВійна

Речник Повітряних сил спростував припущення ЗМІ про перебування F-16 в Україні

Ігнат наголосив, що такий матеріал - це неабиякий шанс для хайпу українських телеграм-каналів та різних медіа.

Речник Повітряних сил спростував припущення ЗМІ про перебування F-16 в Україні
Юрій Ігнат
Фото: скріншот

Матеріал видання Newsweek із неймовірними припущеннями про перебування F-16 в Україні і навіть їх ймовірну причетність до знищення шести російських літаків, висмоктаний з пальця.

Про це повідомив речник Повітряних сил ВСУ Юрій Ігнат.

Він наголосив, що такий матеріал - це неабиякий шанс для хайпу українських телеграм-каналів та різних медіа.

“Для чого тоді я учора 23 рази вмикався в прямі ефіри українських та іноземних медіа, аби розповісти про р@шистський корабель і спростувати ідіотські російські заяви про знищення F-16, а також про недоцільність їх перебування в Україні на даному етапі?”, - написав Ігнат.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

F-16 для України:

  • Через багатофункціональність сучасних винищувачів F-16, які Україна недовзі повинна отримати, їх можуть застосувати у різних напрямках на фронті. 

  • Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив із міністром національної оборони Португалії Геленою Каррейраш підготовку українського технічного та допоміжного персоналу для F-16.

  • На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, винищувачі F-16 посилять протиповітряну оборону України і допоможуть завдавати більших втрат окупаційній армії РФ.

  • При Міністерстві оборони України створили спеціальну структуру для інтеграції літаків F-16. Основною метою структури буде всебічне забезпечення процесу безперервної інтеграції літака F-16 у загальну систему Сил оборони України. 

  • За інформацією аналітиків ISW, Україна може отримати перші F-16  до кінця 2023 року.

  • Про вплив F-16 на хід війни читайте у текстах наших оглядачів Віктора Кевлюка та Кирила Данильченка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies