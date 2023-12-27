Речник Повітряних сил спростував припущення ЗМІ про перебування F-16 в Україні

Ігнат наголосив, що такий матеріал - це неабиякий шанс для хайпу українських телеграм-каналів та різних медіа.

Матеріал видання Newsweek із неймовірними припущеннями про перебування F-16 в Україні і навіть їх ймовірну причетність до знищення шести російських літаків, висмоктаний з пальця.

Про це повідомив речник Повітряних сил ВСУ Юрій Ігнат.

Він наголосив, що такий матеріал - це неабиякий шанс для хайпу українських телеграм-каналів та різних медіа.

“Для чого тоді я учора 23 рази вмикався в прямі ефіри українських та іноземних медіа, аби розповісти про р@шистський корабель і спростувати ідіотські російські заяви про знищення F-16, а також про недоцільність їх перебування в Україні на даному етапі?”, - написав Ігнат.

F-16 для України: