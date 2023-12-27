Речник Повітряних сил спростував припущення ЗМІ про перебування F-16 в Україні

Матеріал видання Newsweek із неймовірними припущеннями про перебування F-16 в Україні і навіть їх ймовірну причетність до знищення шести російських літаків, висмоктаний з пальця.
Про це повідомив речник Повітряних сил ВСУ Юрій Ігнат.
Він наголосив, що такий матеріал - це неабиякий шанс для хайпу українських телеграм-каналів та різних медіа.
“Для чого тоді я учора 23 рази вмикався в прямі ефіри українських та іноземних медіа, аби розповісти про р@шистський корабель і спростувати ідіотські російські заяви про знищення F-16, а також про недоцільність їх перебування в Україні на даному етапі?”, - написав Ігнат.
F-16 для України:
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Через багатофункціональність сучасних винищувачів F-16, які Україна недовзі повинна отримати, їх можуть застосувати у різних напрямках на фронті.
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Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив із міністром національної оборони Португалії Геленою Каррейраш підготовку українського технічного та допоміжного персоналу для F-16.
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На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, винищувачі F-16 посилять протиповітряну оборону України і допоможуть завдавати більших втрат окупаційній армії РФ.
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При Міністерстві оборони України створили спеціальну структуру для інтеграції літаків F-16. Основною метою структури буде всебічне забезпечення процесу безперервної інтеграції літака F-16 у загальну систему Сил оборони України.
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За інформацією аналітиків ISW, Україна може отримати перші F-16 до кінця 2023 року.
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Про вплив F-16 на хід війни читайте у текстах наших оглядачів Віктора Кевлюка та Кирила Данильченка.