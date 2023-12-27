Валерій Залужний: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити бойові дії"
Валерій Залужний: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити бойові дії"
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Знаю, як йому зі мною незручно
Знаю, як йому зі мною незручно
ППО України і чорні дні російських ПКС
ППО України і чорні дні російських ПКС
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію (оновлено)
Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію (оновлено)
Троє ексдепутатів втекли з України по системі "Шлях", – розслідування NGL.media
Троє ексдепутатів втекли з України по системі "Шлях", – розслідування NGL.media
ГоловнаСуспільствоВійна

Клименко: МВС цьогоріч отримало понад 240 тисяч заявок на обмін посвідчень водія

Понад 1800 громадян скористалися міжнародною доставкою посвідчень через Кабінет водія.

Клименко: МВС цьогоріч отримало понад 240 тисяч заявок на обмін посвідчень водія
Ігор Клименко

Від початку 2023 року МВС отримало понад 240 тисяч заявок на обмін водійських посвідчень.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, обмін водійських посвідчень- одна з найпопулярніших послуг, доступних онлайн. Це можна зробити в Кабінеті водія, а з травня 2023 року – і в застосунку "Дія".

"Їх також можна отримати поштою. У жовтні цього року ми запровадили й міжнародну доставку водійських через Кабінет водія. На сьогодні доставка доступна у 12 країнах світу. Нею вже скористалися вже понад 1800 громадян", - зазначив Клименко.

Міністр повідомив, що у Кабінеті водія можна також забронювати бажану комбінацію номерних знаків і отримати їх у сервісному центрі МВС. Цьогоріч такою послугою скористалися понад 23 тисячі українців.

Ще одне нововведення - перереєстрація транспортних засобів у "Дії", яку запустили тиждень тому.

"Лише за сім днів громадяни уклали 1390 договорів купівлі-продажу прямо у смартфоні. Також є можливість поштової доставки номерних знаків та свідоцтв про реєстрацію авто", - додав Клименко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies