Клименко: МВС цьогоріч отримало понад 240 тисяч заявок на обмін посвідчень водія

Від початку 2023 року МВС отримало понад 240 тисяч заявок на обмін водійських посвідчень.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, обмін водійських посвідчень- одна з найпопулярніших послуг, доступних онлайн. Це можна зробити в Кабінеті водія, а з травня 2023 року – і в застосунку "Дія".

"Їх також можна отримати поштою. У жовтні цього року ми запровадили й міжнародну доставку водійських через Кабінет водія. На сьогодні доставка доступна у 12 країнах світу. Нею вже скористалися вже понад 1800 громадян", - зазначив Клименко.

Міністр повідомив, що у Кабінеті водія можна також забронювати бажану комбінацію номерних знаків і отримати їх у сервісному центрі МВС. Цьогоріч такою послугою скористалися понад 23 тисячі українців.

Ще одне нововведення - перереєстрація транспортних засобів у "Дії", яку запустили тиждень тому.

"Лише за сім днів громадяни уклали 1390 договорів купівлі-продажу прямо у смартфоні. Також є можливість поштової доставки номерних знаків та свідоцтв про реєстрацію авто", - додав Клименко.