Мінцифри пояснило, як обміняти сертифікати єВідновлення на нове житло

Українці вже можуть використати житлові сертифікати за знищене майно для купівлі нової оселі.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Щоб використати отриманий житловий сертифікат для купівлі нерухомості, потрібно:
- оновити застосунок Дія до останньої версії.
- у розділі «єВідновлення» відкрити вкладку «Сертифікати на житло».
- натиснути «Забронювати кошти».
- дочекатися у застосунку Дія підтвердження про те, що кошти заброньовані. Підтвердження надійде протягом 5 робочих днів.
Оформити угоду купівлі-продажу нової оселі необхідно упродовж 30 днів. Для цього потрібно звернутися до нотаріуса, який має доступ до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.
У відомстві наголосили, що перед тим, як забронювати кошти, необхідно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості. Без цього не вдасться використати сертифікат. Це можна зробити у ЦНАПі або в нотаріуса, який має повноваження державного реєстратора.
Що відомо про виплату компенсацій
- Восени глава уряду Денис Шмигаль заявляв, що виплати компенсації за програмою "єВідновлення" тим, хто зробив ремонт пошкодженого внаслідок війни житла власним коштом, розпочнуться з початку 2024 року. На відшкодування пошкодженого майна, за даними прем'єра, надійшло більш ніж 50 тис. заявок. Найбільше - в Харківській, Київській та Миколаївській областях.
- Президент Володимир Зеленський у жовтні підписав відповідний закон № 10063.
- Минулого місяця очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомляв, що за пів року 23 тисячі родин отримали кошти на відновлення житла через послугу єВідновлення у “Дії”.