Зеленський підписав закон про страхування інвестицій від воєнних ризиків

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності" щодо страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків"

"Державне Експортно-кредитне агентство (ЕКА) отримало право страхувати інвестиції від воєнних ризиків. Раніше таку послугу в Україні могли отримати іноземні компанії через міжнародні фінансові організації MIGA і DFC. Українські компанії такої можливості не мали", – повідомив нардеп Дмитро Кисилевський, який є головним автором документу.

Суть закону полягає у наданні права ЕКА страхувати інвестиції від воєнних ризиків. Це дозволить українським інвесторам та промисловцям розраховувати на компенсацію втрат у випадку пошкодження майна компаній через російську агресію.

Закон набуває чинності з 1 січня 2024 року. Проте зазначається, що повноцінно механізм страхування воєнних ризиків через ЕКА запрацює лише після затвердження Урядом підзаконних нормативних актів і докапіталізації ЕКА.

Впровадження страхування інвестицій від воєнних ризиків є частиною Плану відновлення переробної промисловості, кажуть творці документа.