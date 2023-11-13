Україна і MIGA створять робочу групу для швидшого залучення коштів на страхування інвестицій

Агентство нещодавно затвердило десятирічний пакет страхування вартістю 9,1 мільйона доларів для проєкту індустріального парку М10 у Львівській області.

Україна і Багатостороннє агентство гарантій інвестицій (MIGA) домовилися створити робочу групу щодо залучення додаткового фінансування для страхування військових ризиків інвесторів.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Очільниця відомства Юлія Свириденко провела з цього приводу переговори з виконавчим віце-президентом MIGA Хіроші Матано.

За словами Свириденко, MIGA у цьому році вже втілила два проєекти зі страхування військових ризиків в реальному секторі і ще два в фінансовому секторі. "Також вони працюють над залученням додаткового фінансування до кінця року від п’яти країн. Ми домовились про створення робочої групи для пришвидшення та оптимізації процесу страхування інвесторів", - додала міністерка.

Також Агентство нещодавно затвердило десятирічний пакет страхування вартістю 9,1 мільйона доларів для проєкту індустріального парку М10 у Львівській області. Цю страхову угоду частково фінансують країни-донори через Цільовий трастовий фонд підтримки реконструкції та економічного розвитку України (SURE) під наглядом MIGA.

"Одне з потенційних рішень передбачає створення спеціального трастового фонду, спрямованого на започаткування всесвітнього страхування та перестрахування військових ризиків. Цим фондом могли б спільно керувати уряди країн-партнерів у співпраці з Україною", - розповіла Свириденко.

За її словами, також над страхуванням інвестицій своїх компаній працюють експортно-кредитні агенції європейських країн.

Нагадаємо, навесні Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив до розгляду у першому читанні законопроєкт №9015 про страхування інвестицій від воєнних ризиків.

Нещодавно президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону щодо страхування експорту, гарантованого Державним казначейством. Це рішення серед іншого дозволяє польській державній Корпорації страхування KUKE надавати ефективнішу допомогу приватному бізнесу, який зацікавлений у відбудові України.