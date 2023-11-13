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Окупанти завдали ударів по Нікополю з важкої артилерії

Серед постраждалих – місцевий житель.

Окупанти завдали ударів по Нікополю з важкої артилерії
Нікополь, обстріли
Фото: Сергій Лисак

У понеділок, 13 листопада, російські окупанти завдали ударів по Нікополю та Покровській сільській громаді з важкої артилерії. Після того росіяни атакували райцентр дроном-камікадзе. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Поранений 42-річний чоловік. Він в лікарні в стані середньої тяжкості. Пошкоджене комунальне підприємство та інфраструктурний об’єкт. Понівечені 3 приватні будинки, стільки ж господарських споруд і 2 гаражі. Побиті й газогін та лінія електропередач", – розповів Сергій Лисак.

Нагадаємо, у неділю ворог завдав ударів з важкої артилерії по Марганецькій громаді Дніпропетровщини. Росіяни випустили понад 50 снарядів по громаді.

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