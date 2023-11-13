Росіяни вбили понад 150 мирних жителів Авдіївки, — Віталій Барабаш

Після 24 лютого 2022 року у місті Авдіївка Донецької області загинули 154 мирних жителя. Досі під завалами зруйнованих від обстрілів росіян будинків залишаються тіла шістьох людей, два з них ще з травня. Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів глава Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За словами глави МВА, поки немає підтвердженої кількості загиблих мирних жителів Авдіївки, адже адміністрація не вносить до списків загиблих тих, які залишилися під завалами будинків.

"Ми поки що не подаємо їх як загиблих, бо тіл ще немає. Відомо, що під завалами перебувають шестеро людей, двоє з них – ще з травня», – сказав Барабаш.

За даними Барабаша, в Авдіївці з 24 лютого 2022 року загинули 154 цивільні людини, серед них – одна дитина.

Ворог продовжує знищувати Авдіївку. Лише за добу 12 листопада, окупанти завдали 16 ударів по місту, з них 11 – це авіаудари. Пошкоджено 2 багатоповерхових будинки, приватна оселя, цех.