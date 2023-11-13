Росіяни атакували місто на Херсонщині. Постраждали мирні жителі

У понеділок російські терористи атакували місто Берислав Херсонської області. Внаслідок обстрілу поранення отримали 70-річна жінка та 49-річний чоловік, — повідомляє Херсонська ОВА.

"російська армія вдарила по Бериславу. Постраждала 70-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму та поранення", — ідеться у повідомленні.

Пізніше, в адміністрації розповіли, що кількість жертв збільшилася. Внаслідок атаки постраждав 49-річний чоловік. У нього струс головного мозку та вибухова травма.

Нагадаємо, росіяни обстріляли лікарню у Херсоні. За оновленими даними, постраждали шестеро людей, двоє з них померли. Також, внаслідок російського обстрілу передмістя Херсона поранено двомісячного малюка. Мама дитини теж зазнала поранень, а водій авто, в якому вони їхали, загинув.