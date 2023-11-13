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Настоятель собору УПЦ МП в Ужгороді під час проповіді заявив, що отримав повістку

Димитрій Сидор наразі знаходиться під домашнім арештом.

Настоятель собору УПЦ МП в Ужгороді під час проповіді заявив, що отримав повістку
Димитрій Сидор
Фото: Скріншот відео

Настоятель Ужгородського кафедрального собору УПЦ МП Димитрій Сидор заявив, що отримав повістку на фоні "гоненія на церковь".

Про це він повідомив під час проповіді у Хрестовоздвиженському соборі в Ужгороді.

"Я, знаходячись під судом та домашнім арештом, отримав повістку в армію... Що хоче військком?... З якою ціллю на нас нападають?", - сказав Сидор.

Він зазначив, що наразі йому є повних 68 років, тому він не підлягає під мобілізацію. Пи цьому священник додав, що вже "проконсультувався з адвокатами" відносно своєї повістки.

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Нагадаємо, 16 березня 2023 року Сидору оголосили підозру в розпалюванні релігійної ненависті. Співробітники СБУ задокументували понад 7 епізодів, коли священник принижував релігійні почуття громадян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них. Зокрема, він неодноразово публічно ображав релігійні почуття українців, які виявили бажання святкувати Різдво 25 грудня.

Тоді суд обрав протоієрею запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

У 2012 році суд уже розглядав справу щодо отця Дмитра Сидора. Тоді йшлося про "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України". Тоді йому присудили три роки позбавлення волі умовно.

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