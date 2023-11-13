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Отримав довічне ув’язнення чоловік, який навів ворожу ракету на будівлю Харківської ОВА. Тоді загинула 31 людина

Будівля ХОВА була майже повністю зруйнована.

Отримав довічне ув’язнення чоловік, який навів ворожу ракету на будівлю Харківської ОВА. Тоді загинула 31 людина
Фото: Олег Синєгубов

У понеділок 13 листопада Київський районний суд Харкова визнав винним 38-річного чоловіка, який 1 березня 2022 року навів російську ракету на будівлю Харківської ОВА.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, зрадник отримав довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Голова ОВА нагадав, що наслідком цього удару стала загибель 31 людини. Будівля обласної адміністрації була майже повністю зруйнована.

Слідство повністю довело факти співпраці підозрюваного з російськими спецслужбами, яким він через соцмережі зливав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру Харківщини та розповсюджував російські пропагандистські наративи.

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Слідство по справі вело слідче управління Нацполіції під процесуальним наглядом Прокуратури області та з оперативним супроводженням відділу спецполіції.

Нагадаємо, російські війська вранці 1 березня 2022 року обстріляли ракетами цивільну інфраструктуру Харкова. Окупанти влучили в будівлю Харківської ОДА, оперного театру, філармонії та житлові будинки. Після прибуття рятувальників через 6-7 хвилин від першого удару ворог вдарив аналогічною ракетою. Третина будівлі ОДА обвалилася.

У грудні минулого року зруйновану російськими ракетами будівлю Харківської ОВА законсервували. Основною метою консервації є збереження її історичної цінності.

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