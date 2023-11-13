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Глава Міноборони ФРН підтвердив плани Німеччини подвоїти військову допомогу Україні

Це рішення не пов’язане з тим, що США зменшують допомогу Україні.

Глава Міноборони ФРН підтвердив плани Німеччини подвоїти військову допомогу Україні
Фото: EPA

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив плани ФРН подвоїти військову допомогу Україні у 2024 році.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на телеканал ARD.

За словами місітра, рішення про подвоєння допомоги ухвалене через те, що Збройні сили вимушені перейти до оборони через брак ресурсів. Водночас рішення не пов’язане з тим, що США зменшують військову допомогу Україні.

Пісторіус також зазначив, що рішення про збільшення допомоги є важливим сигналом того, що ФРН не залишить Україну на самоті, особливо зараз, коли частина уваги світової спільноти спрямована на Ізраїль. Проте Україна має продовжувати свою боротьбу.

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Нагадаємо, вчора Reuters з посиланням на джерело писало, що урядова коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца погодилася подвоїти військову допомогу для України в наступному році до 8 млрд євро (8,5 млрд доларів).

Раніше видання Bild з посиланням на Міноборони ФРН повідомляло про те, що у наступному році Німеччина подвоїть військову допомогу Україні. Замість 4 млрд тепер буде виділено 8 млрд євро.

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