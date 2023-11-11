Німеччина вдвічі збільшить військову допомогу для України, — Bild

У наступному році Німеччина подвоїть військову допомогу Україні. Замість чотирьох мільярдів тепер буде виділено вісім мільярдів євро, — пише Bild з посиланням на Міноборони Німеччини.

Відомо, що цього тижня уряд Німеччин дійшов згоди щодо збільшення військової допомоги Україні на чотири мільярди євро.Наступного тижня бюджетний комітет офіційно схвалить це рішення.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер напередодні передбачив у федеральному бюджеті на 2024 рік лише чотири мільярди євро на військову допомогу Україні. Однак майже вся сума виділених коштів вже спрямовані на обіцяні проекти, тож на чергову допомогу у Міністерства оборони залишилося лише 120 млн євро.

У свою чергу міністр оборони Борис Пісторіус вимагав виділення додаткових 5 млрд євро під час поточних бюджетних переговорів.

Також Міноборони Німеччини зможе витратити два мільярди євро як про асигнування на зобов'язання за довгостроковими контрактами на озброєння.

На початку листопада Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає в себе радари для зенітно-ракетних комплексів IRIS-T.