У ГУР прокоментували ранкову атаку на Київ

В суботу вранці у Києві та області пролунали вибухи, ворог завдав балістичних ударів по столиці. Ранкову атаку на Київ прокоментував представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Про початок енергетичного терору поки рано ще говорити. Це не перша й не остання комбінована атака. Ми бачимо, що тривога останні дні все частіше оголошується і комбіновані атаки продовжуються", – зазначив Юсов.

Однак, розвідник додав, що загроза обстрілів на українську енергетичну інфраструктуру зберігається цієї зими.

"Україна готова до подібних атак. Реагувати на таку небезпеку треба системно", — додав Юсов.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві та області було чути вибухи. За інформацією КМВА, звуки вибухів резульат роботи системи ППО по балістиці. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.