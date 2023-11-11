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У ГУР прокоментували ранкову атаку на Київ

Росія продовжує комбіновані атаки на українські міста.

У ГУР прокоментували ранкову атаку на Київ
Фото: МВС України

В суботу вранці у Києві та області пролунали вибухи, ворог завдав балістичних ударів по столиці.  Ранкову атаку на Київ прокоментував представник ГУР  Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Про початок енергетичного терору поки рано ще говорити. Це не перша й не остання комбінована атака. Ми бачимо, що тривога останні дні все частіше оголошується і комбіновані атаки продовжуються", – зазначив Юсов.

Однак, розвідник додав, що загроза обстрілів на українську енергетичну інфраструктуру зберігається цієї зими. 

"Україна готова до подібних атак. Реагувати на таку небезпеку треба системно",  — додав Юсов.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві та області було чути вибухи. За інформацією КМВА, звуки вибухів резульат роботи системи ППО по балістиці. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

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