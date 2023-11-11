У Києві та області пролунали вибухи (оновлено)

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Зранку у суботу у Києві та області пролунали вибухи, повідомив міський голова української столиці Віталій Кличко.

“Сильні вибухи пролунали на лівому березі столиці”, − зазначив він.

За попередньою інформацією, спрацювали сили Протиповітряної оборони по балістиці.

У Київській області також працювала ППО, інформують в обласній військовій адміністрації.

Зараз тривога триває у Києві та області.

Оновлено. За останньою інформацією, сили ППО працювали поблизу Києва, на лівому березі, повідомив Кличко.

У столиці викликів рятувальників наразі небуло.

“Кілька викликів медиків, але постраждалих не виявили. Люди телефонували, почувшисильні вибухи”, − додав мер.

Нагадаємо, вчора росіяни атакували на Одещині дачний кооператив та припортову інфраструктуру, ймовірно, надзвуковим "Оніксом".