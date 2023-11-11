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Окупанти вночі масовано атакували Дніпропетровщину

Поцілили у будівлі.

Окупанти вночі масовано атакували Дніпропетровщину
Фото: Сергій Лисак

Вночі ворог масовано атакував Дніпропетровську область безпілотниками. 

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

“П'ять з них збили наші оборонці – у Павлоградському, Кам'янському, Дніпровському та Криворізькому районах”, − йдеться у повідомленні.

Однак два "шахеди" поцілили по будівлі, є руйнування. 

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“Виникла пожежа, яку рятувальники приборкали”, − зазначив Лисак. 

Двічі агресор цілив по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Окупанти зробили понад п’ять пострілів з важкої артилерії. “Люди не постраждали”, − додав голова ОВА.

Нагадаємо, у Києві та області пролунали вибухи, спрацювали Протиповітряні сили ЗСУ,

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