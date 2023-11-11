Окупанти вночі масовано атакували Дніпропетровщину

Вночі ворог масовано атакував Дніпропетровську область безпілотниками.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
“П'ять з них збили наші оборонці – у Павлоградському, Кам'янському, Дніпровському та Криворізькому районах”, − йдеться у повідомленні.
Однак два "шахеди" поцілили по будівлі, є руйнування.
“Виникла пожежа, яку рятувальники приборкали”, − зазначив Лисак.
Двічі агресор цілив по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Окупанти зробили понад п’ять пострілів з важкої артилерії. “Люди не постраждали”, − додав голова ОВА.
Нагадаємо, у Києві та області пролунали вибухи, спрацювали Протиповітряні сили ЗСУ,