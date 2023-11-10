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Литва готова надати Україні радників для реформ і боротьби з корупцією, - міністр оборони Анушаускас

Він зустрівся з українським колегою Рустемом Умєровим.

Литва готова надати Україні радників для реформ і боротьби з корупцією, - міністр оборони Анушаускас
Рустем Умєров і Арвідас Анушаускас
Фото: Пресслужба Міноборони України

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, який прибув до України з візитом, заявив, що його держава готова надати Україні радників для реформ і боротьби з корупцією.

Про це Анушаускас сказав під час зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим, повідомляє Міноборони України.

Умєров, у свою чергу, зазначив, що "нам важливий досвід литовських спеціалістів зі створення закупівельних агенцій — озброєння та нелетальної продукції" і що над повноцінним запуском таких агенцій зараз працює команда Міністерства оборони.

Анушаускас і Умєров відвідали пункт управління дивізіону Повітряного командування «Центр» Повітряних сил ЗСУ.

Також глава українського міністерства запросив оборонні компанії Литви до співпраці зі спільного виробництва озброєння і боєприпасів в Україні.

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Нагадаємо, нині Анушаускас провів зустріч із Президентом Володимиром Зеленським. Співрозмовники обговорили можливість спільного розроблення різних проєктів в оборонно-промисловому комплексі.

В Україну прибула партія допомоги від Литви. Зокрема, установки ППО NASAMS.

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