Уражені в Криму десантні катери росіян пішли на дно, - ГУ розвідки

Українські захисники вразили два катери окупантів. Перший - корабель більш давнього проєкту 1176 “акула”, другий - новіший, проєкту 11770 “серна”.

Українські розвідники провели сьогодні, 10 листопада 2023 року, дорозвідку в районі бухти Вузька на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомила пресслужба ГУ розвідки Міноборони України.

В результаті дорозвідки виявилось, що після атаки надводних ударних дронів малі десантні кораблі ЧФ РФ були знищені.

Згідно з отриманими новими розвідданими, українські захисники вразили два катери окупантів. Перший - корабель більш давнього проєкту 1176 “акула”, другий - новіший, проєкту 11770 “серна”.

Внаслідок атаки обидва судна росіян пішли на дно. “Акула” пішла на дно одразу, а “серна” безуспішно поборолась за живучість, але теж затонула.

Раніше ГУ розвідки підтвердило влучання по двох малих десантних кораблях Чорноморського флоту в окупованому Криму. На борту перебував екіпаж та броньована техніка.