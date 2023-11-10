Росіяни підозрюють неповнолітнього мешканця Запорізької області у підготовці теракту

Російська окупаційна адміністрація у Запорізькій області підозрює неповнолітнього мешканця у підготовці теракту.

Про це розповів мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

"В Токмаку вчора затримали юнака, в будинку якого знайшли боєприпаси. Що є цікавим, що ці боєприпаси залишили самі росвійськові, які в цьому будинку проживали декілька тижнів", - наголосив Федоров.

Він уточнив, що затриманому росіянами хлопцю всього 15 років.

Як раніше повідомлялось, на окупованій території Запорізької області окупанти вчергове влаштували обшуки у будинках. Вони шукали зброю, пусті помешкання і майно, яке можна вкрасти.