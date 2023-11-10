Послуга коштувала від 30 до 40 тис грн, а утримання в псевдореабілітаційному центрі за місяць становило 20 тис грн.

Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка викрадала на замовлення та утримувала в неволі десятки людей.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що зловмисники облаштували в Одесі «реабілітаційний центр» для лікування нарко- та алкозалежних громадян. Його роботу організував житель області, який створив підконтрольну юридичну особу та залучив своїх знайомих.

Через сайт під виглядом примусового лікування зловмисники приймали замовлення на викрадення людей з поміщенням їх у «реабілітаційний центр». Послуга коштувала від 30 до 40 тис грн, а утримання в «центрі» за місяць становило 20 тис грн.

Після отримання коштів за «пацієнтом» виїжджали чоловіки спортивної статури та примусово доставляли його в «реабілітаційний центр».

Викрадених утримували упродовж тривалого часу без їхньої згоди, правових підстав та належної медичної чи психологічної допомоги.

У потерпілих відбирали телефони та всі особисті речі, обмежували будь-які контакти з рідними та забороняли покидати приміщення. Останні, до речі, облаштували решітками, а з вікон зняли ручки.

Нині силові структури перевіряють інформацію щодо систематичного введення потерпілим наркотичних засобів та умисного зараження ВІЛ.

Фото: Офіс Генпрокурора України

Офіс Генпрокурора повідомив, що правоохоронці задокументували викрадення на замовлення громадянина у Оболонському районі Києва. Після отримання 40 тис грн винагороди трьох осіб затримали.

Фото: Офіс Генпрокурора України

Фото: Офіс Генпрокурора України

Правоохоронці провели 17 обшуків на території Одеси і звільнили 20 людей.

Нагадаємо, навесні цього року до суду передали справу, у якій фігурує семеро зловмисників. Вони організували мережу псевдореабілітаційних центрів на Київщині.

Перед цим в області правоохоронці припинили діяльність таких центрів, де людей утримували проти волі та «лікували» за гроші обманутих родичів від алкогольної та наркотичної залежності.