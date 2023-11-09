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Спецпрокуратура оскаржить рішення суду у справі загибелі помічника Залужного

Прокурори не згідні з рішенням судді відмовити у застосуванні запобіжного заходу підозрюваному офіцеру.

Спецпрокуратура оскаржить рішення суду у справі загибелі помічника Залужного
Геннадій Частяков

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону готують апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді у справі загибелі помічника Головнокомандувача ЗСУ.

Про це йдеться на сайті Офісу Генерального прокурора.

Прокурори не згідні з рішенням судді відмовити у застосуванні запобіжного заходу старшому помічнику заступника Головнокомандувача ЗСУ.

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Нагадаємо, 9 листопада у Печерському суді Києва відбулося засідання, де мали обрати запобіжний захід офіцеру, який подарував гранати помічникові Залужного Геннадію Частякову. Запобіжний захід підозрюваному не обрали.

Прокуратура наполягає на домашньому арешті для фігуранта. Підозрюваний, згідно з джерелами, — полковник Андрій Тімченко.

За даними слідства, 6 листопада він подарував на день народження Частякову 6 універсальних бойових гранат. Одна з них вибухнула під час огляду подарунків. Майор ЗСУ загинув на місці.

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