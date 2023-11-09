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ДБР повідомило про підозру офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного

Офіцеру повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. 

ДБР повідомило про підозру офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру офіцеру, який подарував гранати Геннадію Частякову, помічнику Головнокомандувача ЗСУ.

Встановлено, що офіцер набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат «DM 51A2» та приніс їх до свого службового кабінету.

Згодом він упакував шість з них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. Правоохоронці зазначають, що цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв.

Ще дві гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету, де вони були вилучені працівниками правоохоронних органів.

Офіцеру повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.

Нагадаємо, ДБР вважає нещасний випадок основною версією загибелі помічника Залужного. Серед інших версій - вбивство на замовлення російських спецслужб, вбивство на ґрунті неприязних відносин та спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера ЗСУ.

Зазначимо, що трагедія сталася 6 листопада. Майор святкував день народження у родинному колі. В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У результаті Частяков загинув. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що гранату загиблому подарував його колега.

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