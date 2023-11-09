МЗС посилило контроль за видачею українських віз в усіх дипустановах

Це стало відповіддю на викриття консулки, що брала хабарі за візи для нелегалів.

Міністерство закордонних справ посилило контроль за видачею українських віз в усіх дипломатичних установах. Про це йдеться у заяві МЗС.

Заява стала відповіддю відомства на викриття Службою безпеки консулки, яка продавала візи в Україну азійцям-нелегалам.

У міністерстві додали, що корупційні дії цієї консульської посадової особи "зраджують роботу сотень українських консулів", які в складних умовах цілодобово самовіддано захищають інтереси наших громадян".

“В МЗС України нульова толерантність до корупції, а в разі виявлення випадків корупції окремих співробітників, вони отримують та будуть завжди отримувати найрішучішу відповідь та покарання”, − зазначили у відомстві.

Нагадаємо, підозрювану вже відкликано із закордонного відрядження, а міністерство надає повне сприяння слідству, аби всі “винні понесли найсуворіше покарання”.

Консулка оформлювала візи для в’їзду іноземцям як студентам українських закладів вищої освіти. Вартість такої “послуги” становила до 3 тисяч доларів з одного нелегала. До схеми жінка залучила двох іноземців. “Послугами” зловмисників скористалося до 900 вихідців з країн терористичного ризику. Одержані “прибутки” консулка витрачала на придбання елітної нерухомості у центрі Києва та в Одесі.