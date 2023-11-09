Зранку ворог обстріляв Білозерську громаду на Херсонщині, загинула жінка

Сьогодні зранку російська армія обстріляла Білозерську громаду Херсонської області. Внаслідок важкого поранення загинула жінка.

Про це повідомляє у Facebook Херсонська обласна прокуратура.

Згідно з повідомленням, ворог обстріляв Білозерську громаду 9 листопада близько 9:00. Травми несумісні з життям отримала 50-річна жінка, яка перебувала на вулиці.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог здійснив 85 обстрілів Херсонської області, випустивши 529 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Поранені двоє людей.