Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Внаслідок удару ЗСУ по командному пункту ворога на Арабатській стрілці 1 листопада загинули три старших офіцери штабу “Дніпро”
Внаслідок удару ЗСУ по командному пункту ворога на Арабатській стрілці 1 листопада загинули три старших офіцери штабу “Дніпро”
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Закон про «забрати»: місцеві громади залишать без військового ПДФО
Закон про «забрати»: місцеві громади залишать без військового ПДФО
Верховна Рада ухвалила передачу військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного
Верховна Рада ухвалила передачу військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного
Чому Зеленський має летіти до Ізраїлю
Чому Зеленський має летіти до Ізраїлю
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року
ГоловнаСуспільствоВійна

Зранку ворог обстріляв Білозерську громаду на Херсонщині, загинула жінка

Постраждала отримала травми, несумісні з життям.

Зранку ворог обстріляв Білозерську громаду на Херсонщині, загинула жінка

Сьогодні зранку російська армія обстріляла Білозерську громаду Херсонської області. Внаслідок важкого поранення загинула жінка.

Про це повідомляє у Facebook Херсонська обласна прокуратура.

Згідно з повідомленням, ворог обстріляв Білозерську громаду 9 листопада близько 9:00. Травми несумісні з життям отримала 50-річна жінка, яка перебувала на вулиці.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог здійснив 85 обстрілів Херсонської області, випустивши 529 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Поранені двоє людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies