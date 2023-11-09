Росія не вивела у Чорне море жодного ракетоносія

По одному ворожому кораблю є в Азовському та Середземному морях.

Станом на сьому ранку 9 листопада Росія тримала на бойовому чергуванні у Чорному морі 3 кораблі. Ракетоносіїв серед них не було.

Про це повідомляють у Telegram Військово-морські сили ЗСУ.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, у Середземному морі – також один ворожий корабель.

Носії крилатих ракет "Калібр" в Азовському, Чорному та Середземному морях відсутні.

Нагадаємо, 7 листопада після тривалої перерви через шторм Росія вивела на бойове чергування в Чорне море надводний ракетоносій, оснащений вісьма ракетами типу "Калібр".