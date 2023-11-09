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Росіяни обстріляли понад 15 населених пунктів Харківщини та вбили людину

Пошкоджені житлові будинки та дитячий садок.

Росіяни обстріляли понад 15 населених пунктів Харківщини та вбили людину
Фото: Олег Синєгубов

Протягом минулої доби, 8 листопада, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Учора ворог бив по Ветеринарному, Козачій Лопані Харківського району, Вовчанську Чугуївського району та місту Куп’янськ. Противник завдав авіаудари по Петропавлівці Куп’янського району. Неодноразово наносив артилерійських ударів по Куп’янськ-Вузловому.

Окупанти провели безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка, де українські захисники відбили 6 разів атак противника.

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О 12:00 окупанти обстріляли Вовчанськ Чугуївського району, де пошкоджено житловий будинок та будівлю дитячого садка. О 13:00 ворог завдав ударів по селу Вовчанські Хутори Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок.

У селі Ізюмське Ізюмського району внаслідок артобстрілу, який відбувся з 13:00 до 16:30, загинув цивільний чоловік 1975 року народження.

О 15:00 окупанти завдали ударів по селищу Ківшарівка Куп’янського району. Без постраждалих. О 21:25 ворог обстріляв Куп’янськ, горів гараж та автомобіль.

Минулої доби вибухотехніки ДСНС обстежили більше 13 га території та знешкодили 155 вибухонебезпечних предметів. Станом на сьогодні із небезпечних громад Куп’янського району евакуювали 220 дітей. Робота триває.

Нагадаємо, 7 листопада російські військові обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий з ракетних систем залпового вогню та артилерії. У результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки, будівлю вокзалу, гаражі та автівку. Загинув чоловік.

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