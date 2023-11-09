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Німеччина виведе з Польщі свої Patriot

Німецькі військовослужбовці почнуть передислокацію наступного тижня.

Німеччина виведе з Польщі свої Patriot
Зенітно-ракетний комплекс MIM-104A Patriot.
Фото: EPA/UPG

Міноборони Німеччини збирається вивести три підрозділи ППО Patriot, які були розміщені у Польщі майже рік тому.

Про це повідомляє Sky News.

Німецькі солдати завершать свої операції в п'ятницю і почнуть передислокацію наступного тижня.

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Приблизно 300 німецьких солдатів базуються в польському місті Замосць разом із системами Patriot. Вони розташовані там для захисту південного міста та його важливого залізничного сполучення з Україною.

Розгортання ППО було спровоковано заблуканою українською ракетою, яка вразила польське село Пшеводов.

Раніше міноборони Німеччини заявило, що розгортання навряд чи продовжиться після кінця цього року, оскільки системи ППО знадобляться або для використання силами швидкого реагування НАТО в 2024 році, або їм доведеться пройти технічне обслуговування.

Як раніше повідомлялось, ще понад 60 українських військових розпочали навчання на ЗРК "Patriot" в Німеччині. Навчання триватиме кілька тижнів.

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