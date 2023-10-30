На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
У столиці Дагестану натовп намагається не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва, протестувальники перевіряють автомобілі
У столиці Дагестану натовп намагається не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва, протестувальники перевіряють автомобілі
Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі помер у 54 роки
Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі помер у 54 роки
Скандал з Young Business Club, де гостей лякає військова форма. Що зі співпрацею з росіянами?
Скандал з Young Business Club, де гостей лякає військова форма. Що зі співпрацею з росіянами?
Ватажок ХАМАС: "Ми відволікаємо увагу США від України"
Ватажок ХАМАС: "Ми відволікаємо увагу США від України"
Підготовка до виборів: реєстрація через Дію, нові дільниці для ВПО й військових
Підготовка до виборів: реєстрація через Дію, нові дільниці для ВПО й військових
Авдіївка. Хто кого?
Авдіївка. Хто кого?
Мені соромно за ООН. Чеській Республіці не місце в організації, яка підтримує терористів, – Чернохова
Мені соромно за ООН. Чеській Республіці не місце в організації, яка підтримує терористів, – Чернохова
Ігор Ліскі: «Ми мали б значно більше зброї та можливостей, якби запропонували світу зрозумілий план перемоги над Росією»
Ігор Ліскі: «Ми мали б значно більше зброї та можливостей, якби запропонували світу зрозумілий план перемоги над Росією»
ГоловнаСуспільствоВійна

Ще понад 60 українських військових розпочали навчання на ЗРК "Patriot" в Німеччині

Навчання триватиме кілька тижнів.

Ще понад 60 українських військових розпочали навчання на ЗРК "Patriot" в Німеччині
Фото: ВПС Німеччини, Team Luftwaffe, "Х"

Група українських військових ропочала навчання з управління зенітно-ракетних комплексів "Patriot". Про це ВПС Німеччини розповіли в мережі "Х" .

"Наша підтримка України продовжується. Сьогодні починається наступне тренування на Patriot. У ньому бере участь 61 український військовий", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що курс навчання триватиме кілька тижнів. 

Нагадаємо, Німеччина повідомила про новий пакет військової допомоги для України, де передасть систему ППО IRIS-T, ракети, а також боєприпаси і дрони Vector.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies