Ще понад 60 українських військових розпочали навчання на ЗРК "Patriot" в Німеччині

Група українських військових ропочала навчання з управління зенітно-ракетних комплексів "Patriot". Про це ВПС Німеччини розповіли в мережі "Х" .

"Наша підтримка України продовжується. Сьогодні починається наступне тренування на Patriot. У ньому бере участь 61 український військовий", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що курс навчання триватиме кілька тижнів.

Нагадаємо, Німеччина повідомила про новий пакет військової допомоги для України, де передасть систему ППО IRIS-T, ракети, а також боєприпаси і дрони Vector.