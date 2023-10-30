На Одещині рецидивіст намагався "прорвати" кордон, аби вивезти ухилянтів до Придністров'я

Колишній наркоторговець отримав за такі "послуги" 7 тисяч доларів.

СБУ затримала в Одеській області організатора злочинної схеми незаконного вивезення чоловіків призовного віку на територію невизнаного Придністров'я. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Відомо, що організатором злочинної схеми є киянин, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. Перебуваючи за кермом власного авто, він намагався "прорвати" держкордон і таким чином вивезти двох ухилянтів до невизнаного Придністров’я.

За таку "послугу" зловмисник отримав від своїх клієнтів загалом 7 тис. доларів.

Як встановило слідство, до створення каналу нелегальної міграції рецидивіст залучив двох спільників – мешканців так званої "ПМР".

Фото: СБУ

Для пошуку ухилянтів вони створили спеціалізований Телеграм-канал, який адміністрували з території невизнаного Придністров’я.

На цьому інтернет-ресурсі фігуранти пропонували військовозобов’язаним за гроші уникнути мобілізації через втечу за кордон. Організатори обіцяли своїм "клієнтам" вивезти їх до однієї з європейських країн в обхід контрольно-пропускних пунктів через "придністровське" квазіутворення.

Для так званого "перевалочного пункту" та місця збору "клієнтів" організатор угруповання використовував власний приватний будинок на прикордонні Одещини. Там вони проходили інструктаж щодо часу та місця нелегального переходу через кордон, а також відпрацьовували алгоритм дій на випадок затримання правоохоронцями.

Під час обшуків за місцями перебування організатора «схеми» виявлено:▪️ банківські картки та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;▪️ готівку в іноземній валюті, одержану злочинним шляхом.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до семи років тюрми.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік організував переправлення осіб через кордон шляхом внесення відповідних даних до електронної системи “Шлях” під виглядом водіїв-волонтерів.