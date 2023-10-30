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В окупованому Криму пролунали вибухи

Інформація уточнюється.

В окупованому Криму пролунали вибухи
Вибухи в Криму, ілюстративне фото
Фото: Відкриті джерела

В тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. У місті Саки частково зникло світло.

Про це повідомляє у Telegram Кримській вітер.

"У Саках чутні вибухи, вже було 3-4, повідомляють наші підписники. Подекуди вимкнулося світло", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, цієї ночі ЗСУ вразили стратегічний об'єкт системи ППО на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму, повідомив СтратКом ЗСУ. Раніше українська служба Радіо Свобода з посиланням на російські джерела поінформувала про атаку на ракетно-зенітний полк ППО РФ. Внаслідок атаки поранені 17 російських військових, пошкоджені автомобілі.

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