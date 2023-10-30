В окупованому Криму пролунали вибухи

В тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. У місті Саки частково зникло світло.

Про це повідомляє у Telegram Кримській вітер.

"У Саках чутні вибухи, вже було 3-4, повідомляють наші підписники. Подекуди вимкнулося світло", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі ЗСУ вразили стратегічний об'єкт системи ППО на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму, повідомив СтратКом ЗСУ. Раніше українська служба Радіо Свобода з посиланням на російські джерела поінформувала про атаку на ракетно-зенітний полк ППО РФ. Внаслідок атаки поранені 17 російських військових, пошкоджені автомобілі.