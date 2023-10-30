СБУ затримала "чорних зброярів", які хотіли продати криміналітету знайдену на деокупованих територіях зброю

Служба безпеки затримала ще трьох "чорних зброярів", які хотіли продати криміналітету снайперську зброю та гранатомети РФ. У результаті комплексних заходів у Вінницькій, Миколаївській та Закарпатській областях були затримані організатори нелегального бізнесу.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Зловмисники намагались продати криміналітету зброю та боєприпаси, які були знайдені в деокупованих районах на півдні та сході нашої держави. Серед вилученого у фігурантів – російський танковий кулемет, гранатомети, снайперська зброя та вибухівка.

Фото: СБУ

Так, на Вінниччині було затримано ділка, який підготував до продажу цілий арсенал "трофейної" зброї та боєприпасів на загальну суму 3 млн гривень. Встановлено, що зловмисник скуповував пошкоджені зразки засобів ураження через спеціалізовані інтернет-платформи, а потім відновлював їхні бойові властивості та підшукував клієнтів для збуту. Задокументовано, що фігурант намагався продати російський АК-12 та снайперську гвинтівку Драгунова за майже 300 тис. гривень.

На Закарпатті затримано очільника місцевої громадської організації, який зберігав у машині знайомого ручний кулемет Дегтярьова з набоями. Також, за наявними даними, крім нелегального зберігання зброї фігурант ймовірно причетний до розкрадання волонтерських коштів, які він збирав нібито для потреб ЗСУ. Розглядається версія, що він інсценував замах на себе та пограбування власного офісу, щоб приховати "сліди" злочину.

На Миколаївщині співробітники СБУ виявили ще один схрон з бойовими засобами ураження. Тайник був облаштований у складському приміщенні на території місцевого гаражного кооперативу. Під час комплексних заходів встановлено "власника" арсеналу. Ним виявився місцевий житель, який звозив до схованки зброю та боєприпаси з місць колишніх боїв на території регіону.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми. Усі вилучені засоби уражання планується передати на потреби Збройних Сил України.

Нагадаємо, СБУ затримала ймовірного агента ФСБ, який встановив приховані вебкамери на дорогах Запоріжжя, щоб шпигувати за колонами Збройних сил. Він збирав розвіддані про маршрути руху та кількість техніки і військових Сил оборони, які відправлялися на передову.