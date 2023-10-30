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Окупанти обстріляли за добу 6 населених пунктів Донеччини, є загиблий

Пошкоджені 3 цивільних об’єкти.

Окупанти обстріляли за добу 6 населених пунктів Донеччини, є загиблий

Протягом минулої доби, 29 жовтня, російські військові завдали вісім ударів по Донецькій області. Внаслідок ворожої агресії загинула людина.

Про це повідомляє у Telegram поліція Донеччини.

Зазначається, що під вогнем перебували 6 населених пунктів: міста Авдіївка, Торецьк, смт Курдюмівка, села Новоукраїнка, Острівське, Урожайне. Пошкоджені 3 цивільних об’єкти – магазин, автомобіль, гараж.

З артилерії російські військові вдарили по селу Острівське, вбили людину. Урожайне окупанти накрили з "Градів". Попередньо – без постраждалих. Внаслідок артилерійського обстрілу в Залізному пошкоджено магазин та автомобіль.

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Нагадаємо, вчора в Сіверську Донецької області екіпаж поліцейських потрапив під артилерійський обстріл. Четверо правоохоронців отримали поранення. Під час обстрілу один зі снарядів розірвався біля екіпажу поліції, поліцейські зазнали поранень.

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