Протягом минулої доби, 29 жовтня, російські військові завдали вісім ударів по Донецькій області. Внаслідок ворожої агресії загинула людина.

Про це повідомляє у Telegram поліція Донеччини.

Зазначається, що під вогнем перебували 6 населених пунктів: міста Авдіївка, Торецьк, смт Курдюмівка, села Новоукраїнка, Острівське, Урожайне. Пошкоджені 3 цивільних об’єкти – магазин, автомобіль, гараж.

З артилерії російські військові вдарили по селу Острівське, вбили людину. Урожайне окупанти накрили з "Градів". Попередньо – без постраждалих. Внаслідок артилерійського обстрілу в Залізному пошкоджено магазин та автомобіль.

Нагадаємо, вчора в Сіверську Донецької області екіпаж поліцейських потрапив під артилерійський обстріл. Четверо правоохоронців отримали поранення. Під час обстрілу один зі снарядів розірвався біля екіпажу поліції, поліцейські зазнали поранень.