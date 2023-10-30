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На Дніпропетровщині уламки збитих ракет пошкодили будинки та автівку

Минулося без постраждалих.

На Дніпропетровщині уламки збитих ракет пошкодили будинки та автівку
Фото: Сергій Лисак

Цієї ночі військові ПвК "Схід" збили в небі над Дніпропетровською областю дві ворожі ракети. Їхні уламки впали у Дніпровському районі.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок падіння уламків збитих ракет пошкоджені п’ятиповерхівка, приватний будинок та автомобіль.

Нікополь агресор двічі обстрілював з важкої артилерії. Всюди минулося без загиблих і поранених.

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Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували територію України 12-ма ударними безпілотниками типу “Shahed” та двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Пуски КАР Х-59 ворог здійснив з літаків із повітряного простору тимчасово окупованих територій Запорізької області. "Шахеди" летіли з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарська (РФ).

Усі 14 повітряних цілей противника знищила протиповітряна оборона, зокрема у межах Миколаївської, Херсонської Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей.

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