На Дніпропетровщині уламки збитих ракет пошкодили будинки та автівку

Цієї ночі військові ПвК "Схід" збили в небі над Дніпропетровською областю дві ворожі ракети. Їхні уламки впали у Дніпровському районі.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок падіння уламків збитих ракет пошкоджені п’ятиповерхівка, приватний будинок та автомобіль.

Нікополь агресор двічі обстрілював з важкої артилерії. Всюди минулося без загиблих і поранених.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували територію України 12-ма ударними безпілотниками типу “Shahed” та двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Пуски КАР Х-59 ворог здійснив з літаків із повітряного простору тимчасово окупованих територій Запорізької області. "Шахеди" летіли з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарська (РФ).

Усі 14 повітряних цілей противника знищила протиповітряна оборона, зокрема у межах Миколаївської, Херсонської Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей.