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Сили ППО знищили 14 повітряних цілей ворога в межах 7 областей

Уночі ворог атакував Миколаївську, Херсонську, Кіровоградську, Черкаську, Житомирську, Хмельницьку та Дніпропетровську області.

Сили ППО знищили 14 повітряних цілей ворога в межах 7 областей
Фото: Сили оборони Півдня

Цієї ночі росіяни атакували територію України 12-ма ударними безпілотниками типу “Shahed” та двома керованими авіаційними ракетами Х-59.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Пуски КАР Х-59 ворог здійснив з літаків із повітряного простору тимчасово окупованих територій Запорізької області. "Шахеди" летіли з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарська (РФ).

Усі 14 повітряних цілей противника знищила протиповітряна оборона, зокрема у межах Миколаївської, Херсонської Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей.

До відбиття повітряного нападу була залучена винищувальна авіація, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що цієї ночі авіаційних ударів зазнали Синьківка, Петропавлівка, Новоосинове, Піщане Харківської області, Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області, Новоселівка, Верхньокам’янське, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області, Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка Запорізької області, Веселе, Одрадокам'янка, Тягинка, Іванівка Херсонської області.

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