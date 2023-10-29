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Атака на нафтопереробний завод у Краснодарському краї минулої ночі – спецоперація СБУ, – джерела

Афіпський НПЗ атакували два безпілотники СБУ. Уражено декілька нових переробних установок і резервуарів із нафтою.

Атака на нафтопереробний завод у Краснодарському краї минулої ночі – спецоперація СБУ, – джерела
Фото: скриншот відео

Атака на нафтопереробний завод у Краснодарському краї минулої ночі – спецоперація СБУ. Про це LB.ua повідомили поінформовані джерела.

За інформацією джерел, Афіпський НПЗ, який забезпечував паливом російські війська, атакували два безпілотники СБУ. 

Лише за минулий рік на підприємстві виготовили понад 7 млн тон авіаційного пального, яке використовувалось для ворожої військової авіації, яка щодня атакує Україну. 

В результаті спецоперації СБУ уражено декілька нових установок заводу, на яких таке пальне перероблялося. 

За попередніми даними, загорілось і декілька резервуарів з "чорним золотом". 

Зазначимо, що це вже не перша атака українських дронів на цей НПЗ. Зокрема, завод вже був атакований у травні цього року.

Нагадаємо, у кінці вересня Сили спецоперацій ЗСУ повідомили, що штаб Чорноморського флоту РФ уразили ракетами під час проведення наради керівного складу флоту РФ. Ця спецоперація отримала назву “Крабовая ловушка”. 

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