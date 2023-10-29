Українські прикордонники збили ворожий Су-25 біля Авдіївки

Бійці Держприкордонслужби, які тримають оборону на Авдіївському напрямку, з нищили з переносного зенітно-ракетного комплексу російський літак Су-25 біля Авдіївки, – повідомив у коментарі "УП" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Зенітна ракета, випущена прикордонниками з переносного комплексу, уразила повітряну ціль. Літак противника задимівся, почав втрачати висоту і зник за горизонтом", – сказав Демченко.

У неділю українські військові знищили ворожу колону біля Білогорівки. Окупанти безуспішно намгаються прорвати оборону наших військ.