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Українські прикордонники збили ворожий Су-25 біля Авдіївки

Інформацію підтвердили у ДПСУ.

Українські прикордонники збили ворожий Су-25 біля Авдіївки
Су-25
Фото: ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби, які тримають оборону на Авдіївському напрямку, з нищили з переносного зенітно-ракетного комплексу російський літак Су-25 біля Авдіївки, – повідомив у коментарі "УП" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Зенітна ракета, випущена прикордонниками з переносного комплексу, уразила повітряну ціль. Літак противника задимівся, почав втрачати висоту і зник за горизонтом", – сказав Демченко.

У неділю українські військові знищили ворожу колону біля Білогорівки. Окупанти безуспішно намгаються прорвати оборону наших військ.

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