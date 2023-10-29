Українські військові знищили на Таврійському напрямку майже 500 російських окупантів

Ще 13 здалися в полон.

Українські воїни знищили ще майже 500 окупантів на Таврійському напрямку. 13 росіян вирішили здатись в полон. Про це повідомляє об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.

Так, минулої доби ворог завдав 7 авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 759 артобстрілів. "Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", – пише пресслужба.

Підрозділи ракетних військ та артилерії виконали 1217 вогневих завдань. Втрати ворога склали 489 осіб, зокрема 13 терористів здалися в полон.

Також було знищено 25 одиниць військової техніки ворога, зокрема: 8 танків; 3 ББМ; 10 БпЛА; 4 автомобілі.

"Також знищено 5 складів боєприпасів", – додають у пресслужбі.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові знищили ще 660 окупантів.